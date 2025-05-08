Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi

Kaynak: X (Ekran Görüntüsü)

Tutukluluğu devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımlarına devam etmesi üzerine mahkeme tarafından erişim engeli kararı verildi.

BTK VE X'E İLETİLDİ

Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.