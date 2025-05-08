Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi
Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme tarafından alınan karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.
Tutukluluğu devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımlarına devam etmesi üzerine mahkeme tarafından erişim engeli kararı verildi.
BTK VE X'E İLETİLDİ
Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kişilik testi: Hangi meyvesin? İşte seçtiğin meyveye göre karakter analizi
- Zeka testi: Resimdeki 888 nerede? 459 kişiden 17'si buldu
- UEFA Şampiyonlar Ligi | PSG - Arsenal maçı ne zaman? PSG - Arsenal rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- MSÜ PERTEM 2025 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ 2025 tercih sonuç ekranı...
- 2025 MEB 2. dönem 2. ortak yazılıları ne zaman, belli oldu mu? İşte Beklenen Sınav Haftası: 6, 7, 9 ve 10. sınıflar...
- Koyun saymaya son! Bu çaydan içen başını yastığa koyar koymaz uyuyor
- 2025 Mayıs ayı Audi fiyatları yenilendi! A3, A5, A6, A7, A8 ve Q serisi ne kadar oldu? İşte Audi fiyat listesi…
- Hindistan ve Pakistan Askeri Güç Sıralaması 2025 | Donanma, kara, hava kuvvetleri... Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
- MEMUR ALIMI 2025: Mayıs ayında kamuya personel alımı yapılacak! 21 kamu kurumu yayımladı: İşte ilanlar…
- FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 Mayıs FED faiz kararı beklentisi ne yönde?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye yeni zamlı liste: Emekliye ödemeler 30.000 TL'yi aşacak! Denizbank, Garanti, TEB, Vakıfbank...
- Keşmir Sorunu nedir? Kısa ÖZETİ: Keşmir nerede, hangi bölgede, kime bağlı? Stratejik önemi nedir?