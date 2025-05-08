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Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.05.2025 02:55 Güncelleme: 08.05.2025 03:13
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Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki hesabına erişim engeli getirildi. Mahkeme tarafından alınan karar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında Silivri Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına erişim engeli getirildi.

Kaynak: X (Ekran Görüntüsü)Kaynak: X (Ekran Görüntüsü)

Tutukluluğu devam eden İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımlarına devam etmesi üzerine mahkeme tarafından erişim engeli kararı verildi.

BTK VE X'E İLETİLDİ

Mahkemenin aldığı erişim engeli kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve sosyal medya şirketi X'e iletildiği belirtildi.

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Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi Ekrem İmamoğlu’nun X hesabına erişim engeli getirildi
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