DMM'den 'bölücü terör örgütü” iddialarına yalanlama!

MSB'nin şehitlerle ilgili açıklamasının bazı basın yayın ve sosyal medya hesaplarınca "bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı" iddialarına DMM'den yanıt geldi. DMM tarafından söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilerek, "MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir." Denildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Milli Savunma Bakanlığı'nın şehitlerle ilgili açıklamasında bölücü terör örgütünün adı ilk kez çıkarıldı' şeklindeki iddialar doğru değildir. Milli Savunma Bakanlığı'nın aziz şehitlerimizle ilgili açıklamalarında, 'bölücü terör örgütü ifadesinin çıkarılması' ve mayın/el yapımı patlayıcı saldırıları ile ilgili 'bölücü terör örgütünün yerleştirdiği' ifadesinin ilk kez kaldırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

"MSB'NİN DURUŞU NETTİR"

Bahse konu haberle oluşturulmaya çalışılan algının aksine, MSB ve TSK'nın bölücü terör örgütüne ve tüm uzantılarına yönelik tavrı ve duruşu nettir. Bu duruşta herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Çatışma, taciz, pusu gibi fiili durumlarda yapılan açıklamalarda, terör örgütü/örgütlerinin ismine açık bir şekilde yer verilmektedir. Öte yandan MSB'nin daha önceki açıklamaları incelendiğinde, EYP veya mayına basma gibi durumlarda söz konusu ifadeyi birçok kez kullanmadığı görülmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.