THY ile Rolls-Royce’tan dev iş birliği

THY ile Rolls-Royce arasında iş birliği anlaşması yapıldı. (İHA)

Tesis, özellikle Airbus A350 ve Airbus A330neo uçaklarında kullanılan Trent XWB-97, Trent XWB-84 ve Trent 7000 motorlarına bakım hizmeti sunacak. Bu gelişmeyle birlikte Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., Rolls-Royce'un küresel MRO (Bakım, Onarım ve Revizyon) ağının en yeni üyesi olacak. Yeni tesis, sadece Türk Hava Yolları filosuna değil, aynı zamanda Rolls-Royce'un dünya genelindeki havayolu müşterilerine de hizmet verecek. Böylece şirket, motor bakım kabiliyetlerini uluslararası arenada en üst seviyeye taşıyacak. Yıllık geliri yaklaşık yüzde 30 oranında artırması beklenen bu stratejik yatırımın, Türkiye ekonomisine de büyük katkı sağlaması öngörülüyor. Anlaşma süresi boyunca yıllık ortalama 700 milyon Amerikan doları tutarında ihracat katkısı hedefleniyor. Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., bu adımıyla hem küresel bakım pazarındaki liderliğini pekiştiriyor hem de Türkiye'nin dünya havacılığındaki merkezi rolünü daha da güçlendiriyor.