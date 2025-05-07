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Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki! "Ön yargılı ve gerçek dışı"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.05.2025 18:01 Güncelleme: 07.05.2025 18:37
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Dışişleri’nden AP’nin Türkiye raporuna tepki! Ön yargılı ve gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı tarafından AP'nin Türkiye raporuna tepki göstererek 'Ülkemiz aleyhine çarpıtılmış önyargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir' denildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtlığını varoluş nedeni haline getirmiş bazı çevrelere propaganda zemini sağlayan bir kurumun, ülkemizdeki siyasi dinamikler, dış politikamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ziyaretine yönelik mesnetsiz değerlendirmelerini reddediyoruz. Önümüzdeki dönemde, katılım sürecimiz dahil, AB ile ilişkilerimizin karşılıklı yarar temelinde sürdürülmesi için AP'nin üzerine düşeni yapması temel beklentimizdir" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri’nden AP’nin Türkiye raporuna tepki! Ön yargılı ve gerçek dışı Dışişleri’nden AP’nin Türkiye raporuna tepki! Ön yargılı ve gerçek dışı Dışişleri’nden AP’nin Türkiye raporuna tepki! Ön yargılı ve gerçek dışı
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