AYM’den sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin iptali istemine ret

30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamada kabul edilerek Meclis'ten geçen ve yasalaşan 17 maddelik "160 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 2 Ağustos itibari ile yürürlüğe girmiş. Cumhuriyet Halk Partisi ise, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos da AYM'ye başvurmuştu.

AYM BUGÜN TOPLANDI

Anayasa Mahkemesi (AYM), sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini bugün Genel Kurul toplantısında esastan görüştü.

AYM İPTAL İSTEMİNİ REDDETTİ

Genel Kurulunda yapılan görüşmede karar açıklandı. AYM, CHP'nin iptal istemini reddetti.