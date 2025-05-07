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MSB: Mehmetçik PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 07.05.2025 14:24
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MSB: Mehmetçik PKK’lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor' notu ile Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir mağaradan görüntüler paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Irak'ın kuzeyinde yürütülen arama tarama çalışmaları sırasında tespit edilen mağaradan görüntüler paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında, "Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi; Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirilerek imha edildi" ifadelerine yer verildi.

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MSB: Mehmetçik PKK’lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor MSB: Mehmetçik PKK’lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor MSB: Mehmetçik PKK’lı teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor
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