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Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 00:15 Güncelleme: 07.05.2025 01:38
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Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor

23 Nisan 2025'te İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye’nin deprem gerçeği yeniden gündeme geldi. AFAD, Türkiye genelinde 485 diri fay segmentinin bulunduğunu duyurarak, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nın detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

İstanbul'da 23 Nisan 2025'te gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de deprem riski ve olası Marmara depremi tartışmaları yeniden alevlendi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu gelişmeler üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde toplam 485 diri fay hattı bulunduğunu açıkladı. AFAD'ın yayımladığı Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre, ülke genelinde deprem tehlikesi açık sarıdan koyu kırmızıya değişen renklerle gösteriliyor ve yer ivmesi değerlerine dayalı bir değerlendirme sunuluyor.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

485 DİRİ FAY SEGMENTİ TESPİT EDİLDİ

AFAD, resmi sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nı içeren bir video yayımlayarak, ülkede toplam 485 adet diri fay segmenti bulunduğunu duyurdu. Bu harita, yer ivmesi esasına dayalı olarak Türkiye'nin deprem tehlikesini gösteriyor. Açıklamada, bu çalışmanın çok sayıda üniversite ve kamu kurumundan uzmanların iş birliğiyle hazırlandığı ifade edildi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

HARİTA 2019'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, paylaşılan videoda yaptığı açıklamada, haritanın 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girdiğini ve Türkiye Diri Fay Haritası'nın bu haritanın temel dayanağını oluşturduğunu söyledi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2013 yılında son kez güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası'nın yanı sıra tarihsel ve aletsel dönem deprem kataloglarının da çalışmada kullanıldığı bildirildi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE RİSK HARİTASI ARASINDAKİ FARK

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın kamuoyunda genellikle bir risk haritası olarak algılandığını ancak bunun yanlış bir değerlendirme olduğunu vurguladı. Akgün, "Bu harita bir yerin deprem riski değil, en büyük yer ivmesi cinsinden deprem tehlikesini gösterir. Yer ivmesi, depremin zeminde oluşturabileceği sarsıntının büyüklüğünü belirleyen temel parametrelerden biridir" dedi.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

"DEPREM BÖLGESİ" KAVRAMI KALDIRILDI

Akgün ayrıca 1996-2019 yılları arasında kullanılan eski haritada, deprem tehlikesinin 1'den 5'e kadar derecelendirilen bölgeler şeklinde gösterildiğini ancak yeni haritada bu yaklaşımın terk edildiğini belirtti. Yeni sistemde "deprem bölgesi" kavramı yerine, noktasal bazlı en büyük yer ivmesi değerlerine yer veriliyor. Böylece her noktanın deprem tehlikesi daha hassas bir şekilde ölçümlenebiliyor.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

VATANDAŞLAR HARİTAYA E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞABİLİYOR

Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal ise vatandaşların Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na kolaylıkla ulaşabileceğini belirtti. Harita, "https://tdth.afad.gov.tr" adresi üzerinden yapılan yönlendirmeyle e-Devlet sistemi aracılığıyla görüntülenebiliyor.

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜFOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

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Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor
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