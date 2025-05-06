Deprem tehlike haritası yenilendi! AFAD: Türkiye’de 485 diri fay hattı bulunuyor

FOTOĞRAF: EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

DEPREM TEHLİKE HARİTASI İLE RİSK HARİTASI ARASINDAKİ FARK

Deprem Daire Başkanı Aykut Akgün, Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın kamuoyunda genellikle bir risk haritası olarak algılandığını ancak bunun yanlış bir değerlendirme olduğunu vurguladı. Akgün, "Bu harita bir yerin deprem riski değil, en büyük yer ivmesi cinsinden deprem tehlikesini gösterir. Yer ivmesi, depremin zeminde oluşturabileceği sarsıntının büyüklüğünü belirleyen temel parametrelerden biridir" dedi.