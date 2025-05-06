’Vicdan Gemisi’ne yönelik saldırı sonrası kriz masası kuruldu

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve Malta açıklarında insansız hava araçlarının hedefi olan Conscience gemisine yönelik saldırının ardından İstanbul'da gemide bulunan isimlerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda saldırının teknik detayları, geminin güncel durumu ve yürütülen hukuki süreç kamuoyuyla paylaşıldı. Sivil toplum temsilcileri, bu saldırının yalnızca Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı da etkileyen bir tehdit olduğunu vurguladı.

"SALDIRI AVRUPA'NIN KALBİNDE GERÇEKLEŞTİ"

Mavi Marmara Derneği Başkanı Beheşti İsmail Songür, saldırının sıradan bir askeri müdahale olmadığını, Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşen bir sivil toplum hareketine yönelik sistematik bir saldırı olduğunu belirtti. Songür, "O gece sadece bir gemi vurulmadı, sivil irade karartıldı. İnternet erişimi engellendi, elektrikler kesildi, sinyaller bloke edildi. Bu saldırının ardında İsrail'in olduğunu biliyoruz ve artık bu mesele sadece Gazze'nin değil, Avrupa'nın da sorunudur" dedi.

"GEMİNİN HAREKET ETMESİ ŞU ANDA MÜMKÜN DEĞİL"

Songür, saldırı sonrası gemide büyük hasar meydana geldiğini ve Vicdan Gemisi'nin şu an için hareket edemeyeceğini belirterek, "12 mürettebat hâlâ gemide. Tahliyeleri üzerinde çalışıyoruz. Geminin büyük ihtimalle birkaç aylık bir tersane sürecine ihtiyacı var. Ancak misyonumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Gerekirse başka araçlar, başka yollar bulacağız" şeklinde konuştu.

"ULUSLARARASI HUKUK VE GÖZLEM TALEPLERİNE YANIT GELMEDİ"

Toplantıya katılan Özgürlük Filosu Koalisyonu Hukuk Danışmanı Avukat Hüseyin Dişli ise saldırının ardından Malta makamlarından beklenen iş birliğinin sağlanmadığını dile getirdi. Dişli, "İsrail'in askeri saldırısı Avrupa'ya kadar uzandı. Bu durum dünya kamuoyunun dikkatini çekti. Malta makamları başta işbirliğine yanaşmadı, ancak kamuoyu baskısı sonucu tavır değişti. Bağımsız gözlemcilerin bölgeye gönderilmesi için girişimlerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

"YENİ GEMİLER VE ALTERNATİF PLANLAR"

Özgürlük Filosu Koalisyonu, Vicdan Gemisi'nin görevini tamamlayamaması durumunda başka gemilerle ya da farklı araçlarla Gazze'ye yardım ulaştırma çalışmalarına devam edeceklerini duyurarak, "Ablukayı kırmak bizim için sadece bir slogan değil, bir görevdir. Gerekirse bisikletle gideriz ama bu vicdani sorumluluktan geri adım atmayacağız" açıklamalarıyla yeni bir insani yardım seferi için hazırlıkların başladığı bildirildi.