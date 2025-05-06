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Atatürk Havalimanı hakkında karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 11:20 Güncelleme: 06.05.2025 11:26
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Atatürk Havalimanı hakkında karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın 'teknopark' ilan edildiğini duyurdu. Bilişim Vadisi'ne bağlı olarak kurulacak merkez “Terminal İstanbul” adıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın "teknopark" ilan edildiğini bildirerek, "Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak." ifadesini kullandı.

Atatürk Havalimanı ʺteknoparkʺ ilan edildi (AA)Atatürk Havalimanı ʺteknoparkʺ ilan edildi (AA)

"BİNLERCE GİRİŞİM BU MERKEZDE DOĞACAK"

Kacır, sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında konuya ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı değerlendirdi.

Atatürk Havalimanı Terminal Binaları'nın 'teknopark' ilan edildiğini aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi'ne bağlı kurulan teknopark, 'Terminal İstanbul' markasıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olarak hizmet sunacak. Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak. Kamu ve özel sektörden çok sayıda paydaş kurumla birlikte İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağız. Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri de farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak."

Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak (AA)Atatürk Havalimanı dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak (AA)

TANIMI YAPILDI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, İstanbul'un Bakırköy ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki 238 bin 950 metrekarelik alan "Bilişim Vadisi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Terminal İstanbul ek alanı" olarak tespit edildi.

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Atatürk Havalimanı hakkında karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak Atatürk Havalimanı hakkında karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak Atatürk Havalimanı hakkında karar! Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden biri olacak
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