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Savcılıktan Özgür Özel'in suikast iddialarına yanıt: Herhangi bir ihbar yapılmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.05.2025 15:38 Güncelleme: 06.05.2025 15:38
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Savcılıktan Özgür Özel’in suikast iddialarına yanıt: Herhangi bir ihbar yapılmadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan Selçuk Tengioğlu (66), “kamu görevlisine görevinden dolayı kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı. Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada saldırganın daha önce İBB’ye giderek Ekrem İmamoğlu’na suikast yapılacağı yönünde ihbarda bulunduğunu öne sürdü. Ancak savcılık kaynakları bu yönde resmi bir ihbar kaydı bulunmadığını bildirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'e TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından saldırıya uğradı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan saldırgan Selçuk Tengioğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli S.T, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Özgür Özel'e saldırı anı (ahaber.com.tr)Özgür Özel'e saldırı anı (ahaber.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "SUİKAST" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin grup toplantısında saldırıya uğramasıyla açıklamada bulundu. Özel, saldırgan Tengioğlu'nun Ocak ayında İBB'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na suikast yapılacağını ihbar ettiğini söyledi.

"HERHANGİ BİR SUİKAST İHBARI GELMEDİ"

Savcılık kaynaklarından konuyla ilgili edinilen bilgiye göre, "Herhangi bir suikast ihbarı gelmedi." dedi.

Tutuklu saldırgan Selçuk Tengioğlu (ahaber.com.tr)Tutuklu saldırgan Selçuk Tengioğlu (ahaber.com.tr)

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel'e bu sırada yanına yaklaşan bir kişi saldırıda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrılırken polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu belirlenmişti.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gönderilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan şüphelinin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi (11) yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, 2020'de şartlı tahliyeyle cezaevinden çıktığı belirlenmişti.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenilmişti.

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