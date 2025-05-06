Başkan Erdoğan: Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 10. Anadolu Medya Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"212 GAZETECİ GAZZE'DE ŞEHİT EDİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hoş geldiniz. Anadolu Medya Ödülleri'nin onuncusunda sizlerle birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Türkiye Basın Federasyonu'na kalpten teşekkür ediyorum. Son törenimizin ardından bu yana Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde sadece görevini yaptığı için birçok basın emekçisi hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarında 212 gazeteci şehit oldu. Tüm dünyanın ülkemizdeki muhalefetin şikayet makamı olarak gördüğü yabancı basın kuruluşlarının gözleri önünde Filistinli gazeteciler canice katledilmeye devam ediyor. Her biri hakikat savunucusu olan bu kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, meslektaşlarına ve ailelerine başsağlığı temenni ediyorum.

"ANADOLU MEDYASININ VARLIĞII ÇOK ÖNEMLİ"

Özgür, sorumlu ve milli basın insanımızın doğru bilgilendirilmesinin yanı sıra milli iradenin de en önemli destekçilerinden biridir. Bu yıl 10'uncusunu düzenlediğimiz ve artık geleneksel hale gelen bu toplantıları sadece marifet sahiplerini taltif ettiğimiz bir ödül töreni olarak görmüyoruz. Yalanın ve dezenformasyonun etrafı kuşattığı bir dönemde hak ve hakikat mücadelesine gönül vermiş medya mensuplarımızla dayanışmamızın bir simgesi olarak görüyoruz. Bu buluşmalar vesilesiyle aynı zamanda mücadele azmimizi perçinliyor, yol arkadaşlığımızı daha ileri taşıyoruz. 81 vilayetimizi hem de pek çok kez adeta karış karış gezdim. Toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldim, hasbihal ettim. Halkın içinden gelen bir siyasetçi olarak şunu çok iyi biliyorum. Sadece Ankara ve İstanbul'da değil, ülkemizin dört bir yanında canını dişine takarak çeşitli mecralarda çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız var. Hakkın, hakikatin, adaletin birer neferi olarak gördüğüm bu kardeşlerimizin ne denli zor şartlar altında görev yaptığının en yakın şahidiyim. Yalnızca ekonomik imkansızlıklarla değil, mahalli medyamız çoğu zaman yerel derebeyleri ile de mücadele etmek zorunda kalıyor. Anadolu medyasının varlığı ve ayakta kalması bizim çok çok önem verdiğimiz bir konu.

Programımızı vesilesiyle görüyoruz ki hakikatin peşinde koşanlar, sadece haber yapmaz. Bu şuurla hareket edenler tarihe not düşer, sessiz yığınların sesi olur. Özgür ve özgün duruş sergiler. Anadolu Yayıncılar Derneği, basın sektöründe önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Anadolu medyası varsa, milletin sesi vardır. Rabbimden her birinize üstün başarılar diliyorum.

"MANŞETLERLE ÇARPIŞA ÇARPIŞA GELDİK"

Siyasi hayatımda defalarca medyanın itibar suikastlarına maruz kalmış bir kardeşiniz olarak dillendiriyorum. Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 28 Şubat'taki medya atmosferini hatırlamak istemiyoruz. O karanlık günleri artık geride bırakmaktan memnuniyet duyuyoruz. Türkiye bugün 2002 öncesinde göre daha özgür, çok daha serbest bir medya ekosistemine sahiptir. Bu özgürlük ortamı çoğu zaman kuralsızlık ortamına kadar gitmektedir. Batı'da bırakın açık açık yazmayı, gazetelerimizde kolaylıkla yazılabiliyor. MİT TIR'larının durdurulmasından Gezi Parkı'na kadar bunu yaşadık. Türkiye teröre destek veren bir ülke gibi lanse edildi.

SOKAK RÖPORTAJLARI

Eline bir mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci sandığı dönemi yaşıyoruz. Milleti provoke eden gazeteci olmaz. Olsa da ona gazeteci denmez. 'Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı'. Kimse kusura bakmasın. Yeni Türkiye'de artık eskiye rağbet kalmamıştır.

Özellikle yabancı güçlerin operasyon aygıtı olarak toplum mühendisliğine heveslenen medyaya ne saygı duyarız ne müsamaha gösteririz. Hukuk ve demokrasi içinde bunlarla mücadelemizi 23 senedir nasıl olduysa hala devam ettiririz.

Medya ekosisteminin kalitesini artırmak mecburiyetindeyiz. Sessiz yığınların sesi olan Anadolu Medyası'nın bu konuda da elini taşın altına koymasını bekliyorum.

Sizler doğru haberin, ilkeli duruşun, bağımsız, dürüst, ahlaklı yayınclığın Anadolu'daki temsilcilerisiniz. Bu millet size güveniyor, size inanıyor... Sizleri dikkatle takip ediyor.