Irak'ta PKK'nın kullandığı mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK’ya ait bir mağaranın imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama-tarama faaliyetleri sırasında tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın kullandığı mağaradaki çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör yuvalarına kilit vurulmaya devam edildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
"Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."