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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.05.2025 12:09 Güncelleme: 05.05.2025 12:12
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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi

Menajer Ayşe Barım hakkında hazırlanan ve hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım ile ilgili soruşturma tamamlandı.

AYŞE BARIM İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım'ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçunu işlediğine kanaat getirildiği belirtilerek, 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame gönderildiği İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ayşe Barım 7 Temmuz'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi
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Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi Ayşe Barım iddianamesi kabul edildi
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