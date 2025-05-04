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Özgür Özel'e saldıran provokatörün sicili kabarık çıktı! Hem evlat katili hem uyuşturucu bağımlısı! Zafer Partisi detayı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.05.2025 14:00 Güncelleme: 04.05.2025 15:28
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Özgür Özel’e saldıran provokatörün sicili kabarık çıktı! Hem evlat katili hem uyuşturucu bağımlısı! Zafer Partisi detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreni sonrası bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu belirlendi. Tengioğlu’nun tehdit suçundan sabıkası olduğu ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu silahla yaralayıp bıçakla öldürdüğü, bir çocuğunun ise balkondan atlayarak yaralandığı ortaya çıktı. Söz konusu şahsın uyuşturucu madde kullanmak ve içmekten ötürü de dosyasının olduğu belirtildi. Saldırganın ilk ifadesinde 'CHP'den yemek kartı istedim vermediler. Saldırı niyetim yoktu. Gördüğümde sinirime hakim olamadım' dediği öğrenildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradı.

Özgür Özel'e yapılan saldırı anları (AA)Özgür Özel'e yapılan saldırı anları (AA)

GÖZALTINA ALINDI

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı. Henüz ismi bilinmeyen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

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İŞTE İLK İFADE

Öte yandan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TOKATLI SALDIRI

SALDIRGANIN İSMİ BELLİ OLDU

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Bu provokatörün kim olduğu hemen kimliği belirlendi ve Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İsmi Selçuk Tengioğlu 66 yaşında. Sabıka kaydı ile ilgili de daha öncesinde birilerini tehdit etmekten bir kaydı olduğu da görülüyor. Bu kişinin suç kaydına dair daha önce başkalarını tehdit etmekten bu tarz kaydı olduğunu sizlerle paylaşmış olalım." dedi.

2 ÇOCUĞUNU ÖNCE YARALADI SONRA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Selçuk Tengioğlu silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Balkondan atlayarak ayağı kırılan genç kız ise tedavi altına alındı.

Selçuk Tengioğlu (ahaber.com.tr)Selçuk Tengioğlu (ahaber.com.tr)

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde cinnet geçiren bir kişi, silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Balkondan atlayarak ayağı kırılan genç kız ise tedavi altına alındı.

Saldırganın evlatlarını katlettiği olay 21 yıl önce Sabah gazetesinde manşet olmuştu (ahaber.com.tr)Saldırganın evlatlarını katlettiği olay 21 yıl önce Sabah gazetesinde manşet olmuştu (ahaber.com.tr)

BAKANLIK DUYURDU: SİCİLİ ÇOK KABARIK

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e fiziki saldırı gerçekleştiren 66 yaşındaki S.T. adlı şahsın; 2004 B.T. ve M.T. isimli çocuklarını öldürdüğü ve iki çocuğunu yaraladığı belirlenmiştir. Hırsızlık ve Tehdit suçunlarından kaydı vardır. Müebbet Hapis Cezası alan S.T.,2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır." denildi.

Ümit Özdağ ve Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’un abisi Davut Tengioğlu (ahaber.com.tr)Ümit Özdağ ve Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’un abisi Davut Tengioğlu (ahaber.com.tr)

ABİSİ ZAFER PARTİSİ'NİN KURUCU ÜYELERİNDEN

Daha önce iki evladını katleden ve bugün Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu' un abisi Davut Tengioğlu'nun Zafer Partisi kurucu üyesi olduğu ve teşkilatlarda görev aldığı ortaya çıktı. Tengioğlu'nun tutuklu Ümit Özdağ ile fotoğrafları olduğu da ortaya çıktı.

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu' un abisi Davut Tengioğlu'nun paylaşımı (X) Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu' un abisi Davut Tengioğlu'nun paylaşımı (X)

Abi Tengioğlu'nun Ümit Özdağ ile ilgili çok sayıda paylaşım görüldü.

ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürülmüştü. İlk ifadesi alınan zanlı, buradan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü (AA)Saldırgan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü (AA)

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