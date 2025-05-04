Özgür Özel’e saldıran provokatörün sicili kabarık çıktı! Hem evlat katili hem uyuşturucu bağımlısı! Zafer Partisi detayı

Özgür Özel'e yapılan saldırı anları (AA)

GÖZALTINA ALINDI

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan saldırgan tarafından yumruklandı. Henüz ismi bilinmeyen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

İŞTE İLK İFADE

Öte yandan saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı.

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP'nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim'de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım."

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini bildirdi.

SALDIRGANIN İSMİ BELLİ OLDU

A Haber muhabiri Mehmet Karataş, "Bu provokatörün kim olduğu hemen kimliği belirlendi ve Emniyet ekiplerince gözaltına alındı. İsmi Selçuk Tengioğlu 66 yaşında. Sabıka kaydı ile ilgili de daha öncesinde birilerini tehdit etmekten bir kaydı olduğu da görülüyor. Bu kişinin suç kaydına dair daha önce başkalarını tehdit etmekten bu tarz kaydı olduğunu sizlerle paylaşmış olalım." dedi.

2 ÇOCUĞUNU ÖNCE YARALADI SONRA BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde yaşayan 5 çocuk sahibi Selçuk Tengioğlu silahla yaraladığı iki çocuğunu bıçaklayarak öldürdü. Balkondan atlayarak ayağı kırılan genç kız ise tedavi altına alındı.