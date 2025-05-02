Aydın Didim’de sahte vekaletnameyle dev vurgun!
Aydın’ın Didim ilçesinde yabancılara ait villa, ev ve arsaları sahte vekaletle satan çete çökertildi. 1.7 milyar liralık haksız kazanç elde eden emlak çetesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Didim Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü'nün de yer aldığı çetenin, uzun süre yurtdışında bulunan İngilizlere ait 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sahte vekaletnameyle satarak yaptığı ortaya çıktı.
Aydın'ın Didim ilçesinde belediye personelinin de adının karıştığı 1.7 milyarlık emlak vurgununa ilişkin detaylara ulaşıldı.
Didim'de evi ve arsası bulunan bir İngiliz vatandaşı, yaklaşık 8 ay önce evi ve arsasının kendisinin haberi olmadan satıldığını öne sürerek Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Kurulan özel jandarma ekibi, 7 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.
Örgüt liderinin 2019'da CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur'un yaptığı çetenin beyninin ise Didim Belediyesi'nde Bilgi İşlem Müdürü olan Hakan S. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 38 kişi arasında CHP'li Didim belediyesi yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. de var. Çetenin uzun süredir Didim'e gelmeyen, emlak vergisi ödemeyen İngilizler'in evlerini sahte vekaletnameyle sattıkları ortaya çıktı.
1.7 milyarlık emlak vurgunu; yaklaşık 8 ay önce kendisinin haberi olmadan ev ve arsasının satışının yapıldığını söyleyen bir İngiliz vatandaşının Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayet başvurusuyla ortaya çıktı. Başvuru üzerine özel ekip kuran jandarma, 7 ay boyunca yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, dolandırıcılık ağını ortaya çıkarttı.
39 KİŞİLİK ÇETE
İddiaya göre aralarında emlakçı, belediye çalışanı, matbaacı, tapu görevlisi ve noter çalışanlarının olduğu 39 kişilik çetenin liderliğini geçtiğimiz dönem CHP Didim belediye başkan aday adayı olan emlakçı Ekrem Batur yürütüyordu. Çete üyeleri arasında Didim Belediyesi'nde bilgi işlem müdürü olan Hakan S. ve yine Didim belediyesi yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. de olduğu öğrenildi. Çetenin beyni olan Hakan S., belediyedeki emlak verilerinden özellikle ev, işyeri veya arsası olan yabancı uyruklu yaşlı kişilerin çöp ve emlak borçlarının ödenip ödenmediğini inceleyerek, o kişilerin Türkiye'ye ne kadar sıklıkla giriş çıkış yaptıklarını tespit ediyordu.
TÜM BELGELER ÇETE LİDERİNE
Didim'deki gayrimenkulleriyle fazla bağlantısı olmadığı tespit edilen kişilerin isimleri iddiaya göre yine aynı belediyede görevli yapı kontrol büro personeli Abdullah Ö. aracılığıyla Didim Tapu Müdürlüğü'nden emekli Cuma K.'ya aktarılıyordu. Cuma K.'nin gayrimenkuller üzerinde yaptığı incelemelerden elde edilen tüm bilgi ve belgeler ise çete lideri Ekrem Batur'a iletiliyordu.
SAHTE VEKALETNAME
Çete lideri Ekrem Batur elde edilen belge ve bilgiler doğrultusunda matbaalar aracılığıyla sahte vekâletname, pasaport ve kimlikleri bastırıp gayrimenkullerin satışı için akrabası olan emlakçı Neşit B. ve Sedat B.'yi görevlendiriyordu. Gayrimenkuller önce satış işleminin örgüt üyelerinden birine yapılıyor ardından, gerçek alıcıya satılıyordu.
BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON
Elde edilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen Aydın Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 47 adreste yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 39 şüpheli gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Sahte vekalet yöntemiyle 3 villa, 40 ev ve 9 arsayı sattığı tespit edilen şüphelilerin banka hesapları, araçları ve taşınmazlarına el konuldu. Ayrıca çağrı merkezi gibi kullanılan 2 daireden de 17 bilgisayar, 41 cep telefonu, 20 taşınmaza ait alım satım sözleşmesi, 38 vekaletname, 49 tapu, 3 milyon lira değerinde 9 çek, yabancı ülkeye ait pasaport mührü, yabancı ülkelere ait 4 noter kaşesi, 4 sahte pasaport, 4 noter makbuzu ele geçirildi. MASAK raporu ve araştırmalar sonucunda şüphelilere ait 476 banka hesabına, 10 şüpheliye ait 70 taşınmaz mal varlığına ve 7 şüpheliye ait 16 adet araca tedbir kararı konulduğu öğrenilirken, örgütün el konulan mal varlıklarının değerinin 1 milyar 762 milyon TL değerinde olduğu tespit edildi. 38 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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