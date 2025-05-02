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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! 2 bin 239 hekim atanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.05.2025 20:38
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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! 2 bin 239 hekim atanacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bin 566'sı uzman tabip, 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 2 bin 239 hekimin atanacağını bildirdi. Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için münhal kadrolar 'https://yhgm.saglik.gov.tr' adresinde yayımlanmıştır. 1566'sı uzman tabip ve 673'ü tabip olmak üzere toplam 2 bin 239 hekim ataması yapılacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! 2 bin 239 hekim atanacak Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! 2 bin 239 hekim atanacak Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu! 2 bin 239 hekim atanacak
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