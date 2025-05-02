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Valili açıkladı: CHP anons aracının sanayi sitesinden geçişi güvenlik kamerasında

Valili açıkladı: CHP anons aracının sanayi sitesinden geçişi güvenlik kamerasında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 02.05.2025 01:12
Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapıldığını ancak suç ve suç unsuruna rastlanılmadığını belirterek, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındığı bilgisini verdi.
Valili açıkladı: CHP anons aracının sanayi sitesinden geçişi güvenlik kamerasında
CHP anons aracının geçişi güvenlik kamerasında
CHP anons aracının geçişi güvenlik kamerasında
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