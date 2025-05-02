02 Mayıs 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Valili açıkladı: CHP anons aracının sanayi sitesinden geçişi güvenlik kamerasında
Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapıldığını ancak suç ve suç unsuruna rastlanılmadığını belirterek, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındığı bilgisini verdi.