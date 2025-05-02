Valili açıkladı: CHP anons aracının sanayi sitesinden geçişi güvenlik kamerasında

Konya Valiliği, CHP'ye ait aracın anons yaparak geçişi sırasında kurusıkı tabancayla havaya ateş açılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Valilik, olayla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını şahısların, iş yerinde, evlerinde ve araçlarında arama yapıldığını ancak suç ve suç unsuruna rastlanılmadığını belirterek, Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alındığı bilgisini verdi.