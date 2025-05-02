02 Mayıs 2025, Cuma
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Bakan Tunç’tan CHP şoförü iddialarına yalanlama: Tutuklama talebi yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP otobüs şoförüne yönelik tutuklama talebi iddialarını yalanladı. Tunç, CHP’nin otobüs şoförünün 23 Nisan’da milletvekillerini 1. Meclis’e götürdüğü gerekçesiyle tutuklama talep edildiği yönündeki iddialara yanıtlayarak söz konusu şoförün aslında dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle hakkında "konutu terk etmeme" adli kontrol kararı verildiğini belirtti.