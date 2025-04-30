Çayırova Devlet Hastanesi’nin ihalesi 13 Haziran’da

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Ankara'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'na ziyaretlerde bulundu. Çiftçi, ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut ile bir araya geldi. Daha sonrasında Başkan Çiftçi, Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Mehmet Fidan'ı ziyaret etti. Bakan Yardımcısı Kırbıyık ile yaptığı ziyaret sonrasında Çayırova Devlet Hastanesi gelişmesini duyuran Çiftçi, "Çayırova Devlet Hastanemizin ihalesi 13 Haziran'da. Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Hüseyin Kürşat Kırbıyık'tan bu güzel müjdeyi aldık. Bizleri mutlu eden bu haber için kıymetli Bakan Yardımcımıza, süreç boyunca daima yanımızda olan il başkanımıza, milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Söz verdiğimiz ve hayalini kurduğumuz projeleri adım adım takip ediyor, Çayırova'mız için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

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