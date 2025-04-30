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İstanbul'daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.04.2025 12:17 Güncelleme: 30.04.2025 12:32
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İstanbul’daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı

İstanbul'da 23 Nisan tarihinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir panik yaşanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okul binalarında son duruma ilişkin konuştu. Bakan Tekin yaptığı açıklamada 'İstanbul'daki depremden sonra 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldı' dedi. İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL'DA 4 OKUL BOŞALTILDI

Tekin yaptığı açıklamada "23 Nisan'daki deprem sonrası İstanbul'da 3'ü tarihi 4 okul boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı

1381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığınca, "Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu" doğrultusunda bin 381 engelli öğretmenin ataması yapıldı. Ataması gerçekleştirilenlerden yüzde 70'i, ilk üç tercihinden birisine yerleşti.

Millî Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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İstanbul’daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı İstanbul’daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı İstanbul’daki deprem sonrası okullarda son durum! Bakan Tekin: 4 okul boşaltıldı
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