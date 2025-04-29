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81 ilde sahte içki operasyonunda 137 gözaltı

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Giriş: 29.04.2025 09:40 Güncelleme: 29.04.2025 09:41
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81 ilde sahte içki operasyonunda 137 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ildeki operasyonlarda 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini, 137 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin tespit edildiğini ve 137 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

SAHTE İÇKİ BASKINI! 137 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 81 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (DHA)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (DHA)

137 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında 63 bin 957 litre sahte içki ve 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, sahte içki ürettiği tespit edilen 137 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, toplumun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte içki üreticilerine karşı mücadelede halkın duyarlılığı ve desteğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım." ifadelerini kullandı.

12 yasa dışı alkollü içki imalathanesinin deşifre edildiğinin bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 alkol aroması, 66 bin 500 etiket, 4 bin 30 bandrol, 9 bin 109 boş şişe, 88 bin 376 kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi."

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81 ilde sahte içki operasyonunda 137 gözaltı 81 ilde sahte içki operasyonunda 137 gözaltı 81 ilde sahte içki operasyonunda 137 gözaltı
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