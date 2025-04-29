Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı

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BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ'NE YÜKLENME SÜRESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, 14 Mayıs 2025 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar ertelendi.