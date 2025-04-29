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Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 17:57 Güncelleme: 29.04.2025 18:05
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Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı, (GİB) vergi mükelleflerini ilgilendiren süre uzatımını duyurdu. Buna göre beyanname verme ve e-Defter işlemleri için 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe kadar ek süre tanındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada 188 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve e-Defter işlemlerinde süre uzatımına gidildiğini bildirdi. Buna göre GİB, vergilerin ödeme süresinin 5 Mayıs 2025 Pazartesi gününe sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.

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BİLGİ İŞLEM SİSTEMİ'NE YÜKLENME SÜRESİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannameleri ile bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Ayrıca, 10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle, 14 Mayıs 2025 gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma, imzalanma ve Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenme süresi 16 Mayıs 2025 Cuma günü sonuna kadar ertelendi.

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Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı Kurumlar vergisi beyannamesi ve e-defter süreleri uzatıldı
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