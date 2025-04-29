MHP Genel Başkanı Bahçeli’den CHP’ye tepki: İBB’de korkunç bir rüşvet ağı kurulmuş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Etiler'de bulunan bir otelde yolsuzluk operasyonunda tutuklanan isimlerle gizli bir şekilde yaptığı toplantılara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasında yer alan satır başları:

Dalga boyu yüksek münakaşaların, dibi bulunmayan münasebetsizliklerin sürekli tahrik ve tamim edilmesine yönelik kırıcı, sıkıcı ve yıkıcı bir kara kampanya biteviye ilerleyiş halindedir.

Ülkemiz genelinde karışıklık çıkarmak için müsait zaman kollayan, güven ve istikrar ortamını kundaklamak niyetiyle yanıp tutuşan; bunun provasını da sistemli, şiddetli ve sinirleri geren gayri ahlaki taktiklerle yapmayı deneyen kimliksiz ve kifayetsiz bir melez akıl devrededir.

Türkiye'miz her cephe ve cihetten tehdit edilmektedir.

Bu tehdit alenidir, alçaktır, ahlaksızdır, alarm verici niteliktedir.

Kanun tanımayan, demokratik erdemleri takmayan siyasi ve ideolojik bir güruh devletin egemenlik haklarıyla hukukun üstünlüğüne fütursuzca kafa tutmaktadır.

Tehdit saçan bu güruhun adını doğru koymak lazım gelirse; dışarıdan tembihli, içeriden tedarikli Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Provokasyon partisine dönen CHP çok yoğun şaibe ve şüphe altındadır.

Hiçbir yama karşımızdaki siyasi yırtılmayı kapatacak ebat ve boyutta değildir.

Öyle ki CHP, kanayan yaradır, kaynayan kazandır, kaybolan zamandır.

Bu sakil ve sakim siyaset anlayışında, sapla saman birbirine karışmış, temizlikle kirlilik iç içe geçmiştir.

Doğru ile yanlış, helal ile haram, güzel ile çirkin, haysiyet ile habaset, hakikat ile hamaset yer değiştirmiştir.

İlke ve iradeye, inanç ve itibara, milli istiklal ve istikbale CHP tarafından yüz çevrilmiştir.

Maalesef Türk siyaseti tuhaf, tutarsız ve sancılı bir dönemden geçmektedir.

Ülkemizin demokrasi ve hukuk emniyeti; huzur ve asayiş iklimi ardışık ve çoklu siyasi operasyonlara, yığma kalabalıklardan mütevellit eylemsel miting anaforuna maruz kalmaktadır.

Nitekim vahim ve vaki puslu manzara kritik, bir o kadar da kırılgandır.

CHP'de gözlemlenen nihayetsiz suçluluk psikolojisi, günden güne genişleyen telaş ve panik atakları çamur siyasetinin ikmaliyle geçiştirilemeyecek ehemmiyet ve ciddiyettedir.

Yeni bir dünyanın eşiğinde olduğumuz hissini veren büyük ölçekli askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik sarsıntıların yaşandığı, stratejik düğümlerin yaygınlaştığı, tarife ve ticaret alanındaki bloklaşmaların sertleştiği bir dönemde Türkiye'nin içerden meşgul edilmesi ister istemez akıllara pek çok ihtimali getirmektedir.

Bu kapsamda muazzez milletimizin muhatap olduğu, CHP'nin maşa gibi kullanıldığı mahut gelişmelerle illiyet bağı bulunan, iç ve dış bağlantıları olduğunu değerlendirdiğimiz belli başlı beş ana gündem konusundan bahsetmek mümkün ve müsellemdir:

İlk olarak; CHP'nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarıdır.

Bilindiği üzere terörün sona ermesiyle Türkiye gücüne güç katacak, iç cephesinde ve mücavir coğrafi çevrelerde barış ve huzur kuşağı tesis edilecektir.

CHP'nin, havanda su döven ve siparişle İYİ olduklarını zannedenlerin terör musibetinden kurtuluşa akıllarının yatmadığı, işlerine gelmediği, gönüllü olmadıkları az çok bilinen bir husustur.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin'de yaptığı hezeyan dolu konuşmasının satır araları ve görevinden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı'nın tek suçunun Kürt olduğunu iddia etmesi bölücülüktür, kötü ve kötürüm bir siyaset dilidir.

Özgür Özel fitneye bedenlik ve sözcülük yapmaktadır.

Terör başka Kürt kardeşlerim bambaşkadır.

İkisini birlikte değerlendirenler katıksız vatan hainidir.

Özgür Özel'in beyan ve duruşu, hayal mahsulü suçlamaları, Türkiye'nin iç denge ve dinamizmiyle siyasi istikrarını zedeleme çabaları düşmana bile şapka çıkartacak seviyesizliktedir.

Türkler ile Kürtler arasına nifak sokmak için emre amade bekleyen kim varsa vatan ve millete doğrultulmuş emperyalist silahtır.

Mütecaviz ve mütehakkim emelleri olan ülkelere göz kırpan, yeşil ışık yakan, el sallayan, şifreli mesajlar ulaştıran CHP Genel Başkanı ve yönetiminin yolu yanlış, yöntemi sakat, kafa ve kalbi bozuktur.

Özgür Özel'in Mersin provokasyonuyla eşzamanlı olarak, Suriye'nin Kamışlı kentinde ABD ve Fransa'nın teşvik ve desteğiyle, ENKS ve PYD'nin organizasyonuyla düzenlenen, "Birlik ve Ortak Tutum Konferansı"nda bölücü talepler dillendirilmiş, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün hilafına kararlar alınmıştır.

Suriye'de merkeziyetçi olmayan, yani üniter yapıyı dışlayan bir çözüm teklifi tartışmaya açılmıştır.

Elbette Şam yönetimi bu ayıplı, arızalı, icazetli ve fırsatçı konferansın karar ve açıklamalarını şiddetle reddetmiş; Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini, topraklarının ve halkın bütünlüğünü savunarak kırmızıçizgi olduğunu vurgulamıştır.

Harici unsurların tesir, telkin ve dayatmalarıyla terörist Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki 10 Mart mutabakatı ihlal edilmiştir.

Bu ihlalin telafi edilerek PYD/YPG terör örgütünün silah bırakıp Suriye Arap Cumhuriyeti'ne belirlenmiş yol haritası doğrultusunda entegre olması bölge barışı ve geleceği adına hayati önemdedir.

Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti'nin Kamışlı'da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir.

PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır.

Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır.

Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır.

Özellikle halen yaşam mücadelesi veren, umut verici haberler almak istediğim ve Rabbim'den şifa bulmasını niyaz ettiğim DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder'in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir.