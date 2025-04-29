29 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu

İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 17:04
ABONE OL
İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 25 bin 17 bina incelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre bu çalışmalar sonucu 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

İstanbul, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü 6,2'lik depremle sarsıldı. Merkez üssü Silivri olan deprem sonrası şehir genelinde büyük panik yaşanırken, peş peşe gelen artçılarla birlikte tedirginlik daha da arttı.

Deprem sonrası il genelinde gelen ihbarlarla birlikte hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplam 25 bin 17 binada inceleme çalışması yapıldığını duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum'un hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama. (X)Bakan Murat Kurum'un hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama. (X)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör