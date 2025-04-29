İstanbul’da 6,2’lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu

Deprem sonrası il genelinde gelen ihbarlarla birlikte hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplam 25 bin 17 binada inceleme çalışması yapıldığını duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum'un hasar tespit çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklama. (X)