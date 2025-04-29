İstanbul'da 6,2'lik deprem sonrası hasar tespit çalışmalarında son durum ne? Bakan Murat Kurum duyurdu
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2'lik depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 25 bin 17 bina incelendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre bu çalışmalar sonucu 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.
İstanbul, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü 6,2'lik depremle sarsıldı. Merkez üssü Silivri olan deprem sonrası şehir genelinde büyük panik yaşanırken, peş peşe gelen artçılarla birlikte tedirginlik daha da arttı.
Deprem sonrası il genelinde gelen ihbarlarla birlikte hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla toplam 25 bin 17 binada inceleme çalışması yapıldığını duyurdu. Bu çalışmalar kapsamında 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
Bakan Kurum, "Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız." dedi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sebze ve meyvelerdeki gizli tehlike! Pestisit nedir, zararları nelerdir?
- Türkiye'de saklı tarih: MÖ 190 civarında yapılmış! Turistler akın ediyor
- Bilim bile şaşkın! Kediler neden hep dört ayak üzerine düşüyor?
- Kut'ül Amare nedir, nerede bulunur? Kut'ül Amare zaferi ve tarihi önemi nedir?
- Zeka testi: Bu matematik bulmacasını 968 kişiden 10'u çözebiliyor
- Dünya aşı haftası önemi nedir? İşte güncellenen aşı takvimi
- Dünya'nın sırları: Antik kayalar gelecekteki depremleri nasıl tahmin edebilir?
- Mayıs ayı askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 Askerlik celp ve sevk tarihleri...
- TOKİ arsa satışı hangi illerde? 383 arsa satışı açık arttırma tarihleri ne zaman?
- Kurumlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman? 2025 Kurumlar Vergisi oranı kaç?
- Türkiye genelinde binlerce paketleme işçisi, temizlik görevlisi ve garson alımı yapılacak
- 1 Mayıs'ta otobüsler bedava mı? 1 Mayıs'ta İETT, MARMARAY, metro, metrobüs, vapur seferleri ücretsiz mi olacak?