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İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 12:15
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İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 134 bin 300 lira, 301 dolar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve dijital materyallerde kayıt olan, örgütte güncel yapıda faaliyette bulundukları değerlendirilen, örgüte fon sağladıkları ve sosyal medyada örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 31 şüpheli yakalandı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal, 134 bin 300 lira, 301 dolar ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı İzmir’de FETÖ operasyonu: 31 şüpheli yakalandı
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