29 Nisan 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri ABD ile Ankara'da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor

ABD ile Ankara'da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 12:41
ABONE OL
ABD ile Ankara’da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının Ankara'da gerçekleştiğini bildirdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarının ele alındığı belirtildi.

ABD İLE ANKARA'DA SAVUNMA GRUBU TOPLANTISI

Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."

MSB'nin X paylaşımıMSB'nin X paylaşımı

MSB tarafından yapılan açıklamada bir sonraki toplantının gelecek sene Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceği kararı verildiği belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD ile Ankara’da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor ABD ile Ankara’da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor ABD ile Ankara’da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör