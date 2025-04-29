ABD ile Ankara’da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."