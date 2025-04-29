ABD ile Ankara'da savunma toplantısı! Stratejik iş birliği derinleşiyor
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu toplantısının Ankara'da gerçekleştiğini bildirdi. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarının ele alındığı belirtildi.
Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkânlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir."
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