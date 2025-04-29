İspanya’daki elektrik kesintisi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama...

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileri sonrası ülkeler karanlığa gömülürken konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

"ALLAH'TAN EN UÇTAYIZ"

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÇAPLI BİR ŞEY"

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.