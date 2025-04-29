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İspanya'daki elektrik kesintisi Türkiye'yi etkiler mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 12:03 Güncelleme: 29.04.2025 12:45
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İspanya’daki elektrik kesintisi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama...

İspanya'daki elektrik kesintisine ilişkin konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar yaptığı açıklamada 'Etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü aynı ağa bağlıyız' ifadelerini kullandı.

İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileri sonrası ülkeler karanlığa gömülürken konuya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan açıklama geldi.

"ALLAH'TAN EN UÇTAYIZ"

İspanya'da başlayan ve Portekiz ve Fransa'nın belirli bölgelerini etkileyen elektrik kesintilerini değerlendiren Bakan Bayraktar, Türkiye'nin de Avrupa'nın elektrik sistemine bağlantısı olduğunu anımsattı.

Bayraktar, hala söz konusu ülkelerden olayın nedenine ilişkin net bir açıklama gelmediğini vurgulayarak, "Kabine'ye bilgi verdim. Bizde sıkıntı olmuyor ama bizi etkileyebilecek boyutta bir şey. Allah'tan biz en uçtayız." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK ÇAPLI BİR ŞEY"

Kesintinin ana sorumlusunun İspanya olarak görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, "Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar (AA)

NE OLMUŞTU?

İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş kapsamlı elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirildi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık oluşurken kentteki Barajas Havalimanı ile Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda aksamalar yaşanıyor.

Avrupa'da büyük bir enerji krizi yaşandı (İHA)Avrupa'da büyük bir enerji krizi yaşandı (İHA)

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

İspanya'daki demir yolu firması Renfe de yerel saatle 12.30 sularında ülkedeki ulusal elektrik şebekesinde yaşanan kesinti nedeniyle tren seferlerinin duraksadığını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da kesintiler sebebiyle askıya alınarak, gün içindeki maçlar iptal edildi.

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İspanya’daki elektrik kesintisi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama... İspanya’daki elektrik kesintisi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama... İspanya’daki elektrik kesintisi Türkiye’yi etkiler mi? Bakan Bayraktar’dan açıklama...
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