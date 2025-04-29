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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Özgür Özel'e yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.04.2025 14:53 Güncelleme: 29.04.2025 15:30
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İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Özgür Özel’e yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yerlikaya 'Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.' dedi.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ekibiyle birlikte bir otelden çıkış yaptığı anlara ilişkin görüntülerde kameraların bantlarla kapatılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı sonrası otelden çıkış görüntüleri (ahaber.com.tr)Ekrem İmamoğlu'nun toplantı sonrası otelden çıkış görüntüleri (ahaber.com.tr)

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Özel görüntüleri ""İlk servis edildiğinde valizde para olduğunu iddia ettiler, sonradan onun jammer'ların olduğu valizler olduğu ortaya çıktı. Bu sefer 'jammer'ın ne işi var?' dediler. Cumhurbaşkanı'nın konvoylarında her gittiği toplantıda jammer kullanılıyor. Hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa, bizim Cumhurbaşkanı adayımız da aynı nedenle kullanıyor. Güvenlik meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'na da olabilir, herhangi bir siyasetçiye de olsa suikast girişimleri de olabilir. Ortam dinlemesini önlemek ile birlikte esas amacı sinyali keserek suikastı önlemek" sözleriyle savundu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ!

YERLİKAYA'DAN YANIT GELDİ: KORUMA POLİSLERİNİN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki gizli buluşmasında kameraların bantlanmasını normal güvenlik prosedürü olarak açıklamış, görüntüleri ilginç sözlerle savunmuştu. İlk ağızdan yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Koruma polislerimizin böyle bir uygulaması yok" dedi.

İmamoğlu'nun valizlerle çıkış yaptığı anlarda güvenlik kameraları bantla kapatıldı (ahaber.com.tr)İmamoğlu'nun valizlerle çıkış yaptığı anlarda güvenlik kameraları bantla kapatıldı (ahaber.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL: ALİ YERLİKAYA AĞZINA KOY

Bakan Yerlikaya'nın yanıtı sonrası kameralar karşısına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklamasında "Ali Yerlikaya ağzına bant koy, bilmediğin konuda bir daha konuşma. Ali Yerlikaya'nın resmini gözünü bantlayarak koyun, tanınmasın, yakınları utanmasın" dedi.

YERLİKAYA'DAN YANIT GELDİ: SÖYLEDİKLERİN ALÇAK BİR İFTİRADIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Yerlikaya "Daha iyi anlaman için sana "Özel" bir açıklama da yapayım: Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor." dedi.

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