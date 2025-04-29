İçişleri Bakanı Yerlikaya’dan Özgür Özel’e yanıt: Söylediklerin alçak bir iftiradır

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı sonrası otelden çıkış görüntüleri (ahaber.com.tr)

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ SAVUNDU

CHP Genel Başkanı Özel görüntüleri ""İlk servis edildiğinde valizde para olduğunu iddia ettiler, sonradan onun jammer'ların olduğu valizler olduğu ortaya çıktı. Bu sefer 'jammer'ın ne işi var?' dediler. Cumhurbaşkanı'nın konvoylarında her gittiği toplantıda jammer kullanılıyor. Hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa, bizim Cumhurbaşkanı adayımız da aynı nedenle kullanıyor. Güvenlik meselesi Sayın Cumhurbaşkanı'na da olabilir, herhangi bir siyasetçiye de olsa suikast girişimleri de olabilir. Ortam dinlemesini önlemek ile birlikte esas amacı sinyali keserek suikastı önlemek" sözleriyle savundu.

YERLİKAYA'DAN YANIT GELDİ: KORUMA POLİSLERİNİN BÖYLE BİR UYGULAMASI YOK

CHP lideri Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun oteldeki gizli buluşmasında kameraların bantlanmasını normal güvenlik prosedürü olarak açıklamış, görüntüleri ilginç sözlerle savunmuştu. İlk ağızdan yalanlama geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Koruma polislerimizin böyle bir uygulaması yok" dedi.