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Türkiye Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı: Hayal ürünüdür!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 15:43
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Türkiye Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı: Hayal ürünüdür!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, 'iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına' dair iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'deki limanların, "iş insanlarına AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında Rum gemilerine açılacağına" dair iddiaları yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X paylaşımıDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'nin X paylaşımı

Sözcü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rum basınında yer alan, iş insanlarımıza AB vizesi kolaylığı sağlanması karşılığında ülkemiz limanlarının Rum gemilerine açılacağına dair iddialar hayal ürünüdür." ifadesine yer verdi.

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Türkiye Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı: Hayal ürünüdür! Türkiye Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı: Hayal ürünüdür! Türkiye Türk limanlarının GKRY gemilerine açılacağı iddialarını yalanladı: Hayal ürünüdür!
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