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Kütahya’da korkutan deprem!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 03:00 Güncelleme: 28.04.2025 03:42
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Kütahya’da korkutan deprem!

Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 28 Nisan 2025 tarihinde saat 02.45’te yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Kütahya'nın Simav ilçesinde gece saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 28 Nisan 2025 tarihinde saat 02.45'te yaşanan depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü.

Yerin 11.82 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Kütahya’da korkutan deprem! Kütahya’da korkutan deprem! Kütahya’da korkutan deprem!
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