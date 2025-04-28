Enerjinin rotası Turkuvaz Medya ev sahipliğinde çiziliyor! Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin programı belli oldu! 12 ülkeden üst düzey katılım
Başkan Erdoğan'ın da katılacağı ve enerji alanında yeni iş birlikleri için adımların atılacağı İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi, Turkuvaz Medya'nın ev sahipliğinde 2 Mayıs Cuma günü düzenlenecek. İstanbul'da yapılacak dev zirveye 12 ülkenin bakanlarının katılacağı bildirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde yapılacak zirvenin programı da belli oldu.
Orta Asya, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarının Avrupa'ya sevkiyatında kilit rol üstlenen, dünyanın dört bir tarafında aramalarıyla küresel bir oyuncu olmayı planlayan Türkiye, yeni işbirliklerinin temelini İstanbul'da atacak. 2 Mayıs'ta İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Turkuvaz Medya Grubu 'İstanbul Natural Resources Summit'e (İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi-INRES 2025) ev sahipliği yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek zirveye 12 ülkenin bakanları katılacak. INRES 2025, politika yapıcıları, sanayi şirketlerini, finansörleri bir araya getirecek. Enerji ve kaynak güvenliğinde gelişen küresel ve bölgesel dinamikler, enerji dönüşümü kapsamında kritik mineraller ve hidrokarbonlar, dönüşüm çağında finansman modelleri ve yatırım stratejileri zirvede masaya yatırılacak.
BAŞKAN ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre Lütfü Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak zirve sabah 08:00'de başlayacak. Öğleden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı zirvede 4 oturum olacak. İlk oturumda dünyada tarife savaşlarıyla yeniden gündeme oturan kritik madenler konuşulacak. Sabah 09:40'da başlayacak 'Enerji Dönüşümü için Kritik Mineraller' başlıklı oturuma EPİAŞ CEO'su Taha Meli Arvas moderatörlük yapacak. Etimine CEO'su Yalçın Aydın, Maden Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, TÜMAD Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel, Norveç Enerji Teknolojisi Enstitüsü Grup Lideri ve Araştırmacısı Duygu Yılmaz kritik minerallerin talep ve arz tahminleri ile yeni teknolojileri masaya yatıracak.
BAKANLAR OTURUMU YAPILACAK
Öğleden önce yapılacak ikinci oturumunda konuk bakanlar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın moderatörlüğünde 'Enerji Dönüşümünde Madencilik'i tartışacak. Oturuma Libya Sanayi ve Maden Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sherali Kabir, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Slovakya Ekonomi Bakanlığı Devlet Sekreteri Szabolcs Hodosy katılacak.
ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRACAKLAR
Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja katılacak.
HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER
Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.
12 ÜLKEDEN BAKANLAR ZİRVE İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYOR
- Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov
- Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov
- Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad
- Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek
- Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu- Heisa
- Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes
- Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi
- Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu
- Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi
- Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja
- Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Szabolcs Hodosy
- Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed
- Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov
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