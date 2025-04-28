Enerjinin rotası Turkuvaz Medya ev sahipliğinde çiziliyor! Doğal Kaynaklar Zirvesi’nin programı belli oldu! 12 ülkeden üst düzey katılım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (AA)

ARZ GÜVENLİĞİNİ MASAYA YATIRACAKLAR

Bakanların ikinci oturumunda ise 'Arz Güvenliği Fırsatları ve Zorlukları' başlığı masaya yatırılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar moderatörlüğündeki oturuma Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Shahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadeek, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja katılacak.

HİDROKARBONDA YENİ STRATEJİLER

Zirvenin son oturumunda ise 'Hidrokarbonlar: Yeni Stratejiler' ele alınacak. OME Hidrokarbonlar ve Enerji Bölümü Direktörü Sohbet Karbuz'un moderasyonunda yapılacak olan oturumda TPAO CEO'su Ahmet Türkoğlu, BOTAŞ Başkan Yardımcısı Mithat Aydın, açık deniz mühendislik ve hizmetleri oyuncusu Subsea 7'nin CEO'su John Evans, Alman enerji firması Uniper'ın Başkan Yardımcısı Michael Hilmer görüşlerini paylaşacak.