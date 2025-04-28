Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!

Sağlık Bakanlığı Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, olası bir depremde sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.

26-27 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan deprem tatbikatına 15'i destek il olmak üzere İstanbul dahil toplam 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı. Tatbikatı büyük bir titizlikle icra eden sağlık personeline ise teşekkür edildi.