Bakanlıktan İstanbul’da geniş kapsamlı deprem tatbikatı!
Sağlık Bakanlığı Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul'da olası bir depremde sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, 'Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz.' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanlığı Bakanlığı koordinasyonunda, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde, olası bir depremde sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlamak amacıyla deprem tatbikatı yapıldı.
26-27 Nisan 2025 tarihlerinde yapılan deprem tatbikatına 15'i destek il olmak üzere İstanbul dahil toplam 16 ilin sağlık teşkilatı katıldı. Tatbikatı büyük bir titizlikle icra eden sağlık personeline ise teşekkür edildi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geniş kapsamlı gerçekleştirilen deprem tatbikatına yönelik X hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Memişoğlu şu ifadelere yer verdi:
Olası İstanbul depremi için 16 İl Sağlık Teşkilatımızın katılımıyla İstanbul'da geniş kapsamlı deprem tatbikatı gerçekleştirdik. Her türlü afette sağlık hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürebilmek amacıyla titiz bir çalışma içindeyiz.
İstanbul'da tamamı izolatörlü olan ve tamamında helikopter pisti bulunan "referans hastaneler" belirledik.
İstanbul'daki bütün hastaneleri ve bölgeleri, Anadolu'daki hastaneler ve bölgelerle eşleştirdik.
Olası bir depremde farklı illerimizden İstanbul'a gelecek sağlık personeline görev yapacağı hastaneleri tanıttık.
Lojistik hastanelerimizi belirleyerek otoparklarında 72 saat saat yetebilecek tıbbi malzeme stokluyoruz.
Türkiye'nin farklı illerinden İstanbul'a gelen, İstanbul Teşkilatımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tatbikatta görev alan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.
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