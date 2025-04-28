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Kars'ta kaçak kazı operasyonu: 5 kişi suçüstü yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.04.2025 21:34
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Kars’ta kaçak kazı operasyonu: 5 kişi suçüstü yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçeye bağlı Çaybaşı köyü yakınlarında define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ardından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Ekipler, aynı alanlardaki aramalarda ise kaçak kazıda kullanılan 2 dedektör, telsiz, kazma, kürek ve levye ele geçirdi.

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Kars’ta kaçak kazı operasyonu: 5 kişi suçüstü yakalandı Kars’ta kaçak kazı operasyonu: 5 kişi suçüstü yakalandı Kars’ta kaçak kazı operasyonu: 5 kişi suçüstü yakalandı
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