Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da: İsrail barışa zorlanmalı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısında gündeme ilişkin konuştu. PKK'nın bir an önce silah bırakması gerektiğinin altını çizen Fidan Suriye ile YPG arasındaki anlaşmanın hayata geçmesi gerektiğini vurguladı. Öte yandan Gazze'deki katliamı da değerlendiren Fidan 'İnsanlık vicdanını katleden İsrail barışa zorlanmalı' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.
İşte Bakan Fidan'ın sözlerinde öne çıkanlar:
Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz.
"İSRAİL BARIŞA ZORLANMALI"
Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır.
Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.
SURİYE YENİDEN İNŞA EDİLECEK
Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu işbirliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk. Suriye'nin toprak bütünlüğüne bağlılığımızı yineledik
Türkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz.
SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DEVAM ETTİRECEK HİÇBİR GİRİŞİMİ KABUL ETMİYORUZ
Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Terör örgütlerinin devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için önemli olan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak uluslararası arenada yerini almasıdır.
Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum.Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz.
"PKK BİR AN ÖNCE SİLAH BIRAKMALI"
Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. Somut olarak YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.
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