Kıyılarımıza tsunami vurabilir! Uzman isim A Haber’de uyardı

Türkiye, özellikle Marmara Bölgesi, yalnızca depremlerle değil, tsunamilerle de karşı karşıya kalabilecek riskli bölgeler arasında yer alıyor. 23 Nisan günü İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, vatandaşlar tsunami tehlikesini yeniden sorgulamaya başladı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara'da son 3 bin yıl içinde 40'tan fazla tsunami meydana geldiğini ve bölgenin bu tür doğa olaylarına açık olduğunu belirtti. Simülasyon çalışmalarına göre, olası bir tsunami dalgasının 3 metreyi aşabileceğini söyleyen Ersoy, kıyı planlamasının ve halkın bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Geçmişte tsunami riskine karşı yazılı belgelerin olduğunu belirten Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 1998 yılında yayınladığı bir makalesine atıfta bulunarak 8 bin küsür kilometre olan Türkiye kıyılarında tsunamilerin yaşandığına dikkat çekti. Ersoy, kıyılar içinde en az Karadeniz'de tsunami'nin az görüldüğünü söyleyerek şöyle konuştu:

"Biz bir tane biliyorduk ama şimdilerde çoğaldı. Uluslararası çalışmalarla Türkiye'deki tsunami uzmanları burada birkaç tane daha buldular. Marmara'da mesela son 3000 yıl içinde 40 tane tsunami var. Kazılarak bunların izlerini bulduk. Dolayısıyla bu gerçeklikten yola çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çok eskiden beri senaryolar var. 50 tane yani Marmara'nın içerisinde nerede deprem olursa ne tür bir tsunami yaratır, hangi kıyıya kaç dakikada gider ve hangi yüksekliktedir diye senaryolar var. Çünkü Marmara o kadar da küçük bir yer değil. Dolayısıyla batısında ya da ortasında veya doğusunda olabilecek depremin büyüklüğü ile birlikte onun şekli tsunami oluşturabilir. Simülasyonlardaki görüntü 3 metreyi biraz geçiyor. Fakat bu yüksekliğe çok takılmamak gerek. 1 metre bile yıkıcı ve öldürücü olabilir. Selden pay biçersek, 50 santim bile olsa karanın içine 100 metre bile girse ve geri çekilse bütün sahildeki arabaları içeriye alır."