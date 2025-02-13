Ege Denizi'nde olası tsunami alarmı! Hangi kıyıları etkiler? Yıkıcı etkisi var mı? Uzman isim açıkladı
Ege Denizi'nde son bir günlerde yaşanan deprem fırtınası büyük paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu'dan açıklama geldi. Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisinin, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağını söyledi. Öte yandan AFAD Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin "Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz." dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:44
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:23