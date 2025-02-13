Ege Denizi'nde olası tsunami alarmı! Hangi kıyıları etkiler? Yıkıcı etkisi var mı? Uzman isim açıkladı

Gürsu, deprem fırtınalarının belli bir süre sonra sönümlenme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda bölgede 2025 turizm sezonunda deniz turizminin etkilenmesinin zayıf bir olasılık olduğunu dile getirirken, "Mavi yolculuk kapsamında deprem fırtınalarının devam ettiği bölge dışında daha güvenli rotaların planlanması iyi olabilecektir. "değerlendirmesinde bulundu.



MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise oda olarak bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Santorini Adası'nın tahliye edilmesi, mobil siren sistemi uygulamaları ve basında yer alan deniz çekilmesi haberlerinin, toplumda endişeye yol açtığına dikkati çekerken olası riskleri değerlendirmek ve Marmaris'e olası etkileri konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek için düzenledikleri toplantının faydalı olacağına değindi.