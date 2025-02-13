Viral Galeri Viral Liste Ege Denizi'nde olası tsunami alarmı! Hangi kıyıları etkiler? Yıkıcı etkisi var mı? Uzman isim açıkladı

Ege Denizi'nde olası tsunami alarmı! Hangi kıyıları etkiler? Yıkıcı etkisi var mı? Uzman isim açıkladı

Ege Denizi'nde son bir günlerde yaşanan deprem fırtınası büyük paniğe neden oldu. Konuya ilişkin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu'dan açıklama geldi. Gürsu, Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisinin, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağını söyledi. Öte yandan AFAD Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ise Ege Denizi'ndeki sismik aktiviteye ilişkin "Tsunaminin kıyılarımıza ulaşması durumunda bunun bir yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.02.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 21:23
Ege Denizi’nde olası tsunami alarmı! Hangi bölgeleri etkiler? Uzman isim açıkladı

Marmaris Ticaret Odası (MTO), Santorini Adası'nda son dönemlerde yaşanan deprem fırtınasının Marmaris'e yol açabileceği olası fiziki ve ekonomik etkileri ile riskleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ege Denizi’nde olası tsunami alarmı! Hangi bölgeleri etkiler? Uzman isim açıkladı

Marmaris Ticaret Odası Meclis Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen toplantı da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Gürsu meclis üyelerine sunum yaptı.

Ege Denizi’nde olası tsunami alarmı! Hangi bölgeleri etkiler? Uzman isim açıkladı

Gürsu, Santorini Adası ve civarında izlenen deprem fırtınasının, NE-GB doğrultulu kırık hatlarına bağlı olarak geliştiğini, olasılıkla magmatik aktiviteye bağlı olarak sismik hareketliliğin bir süre daha devam edebileceğini ancak büyük bir deprem veya etkin bir magmatik aktivitenin gelişmesini beklemediğini söyledi.

Ege Denizi’nde olası tsunami alarmı! Hangi bölgeleri etkiler? Uzman isim açıkladı

"MARMARİS İLÇESİNİN ZEMİN YAPISI SAĞLAM"
Santorini ve civarındaki deprem fırtınası ve olası nedenlerini, bölgenin tektonik özelliklerini yapay zeka programları kullanarak detaylı şekilde aktaran Gürsu, "Santorini Adası ve çevresinde gelişen sismik aktiviteye bağlı gelişebilecek olası tsunaminin etkisi, Marmaris'in konumu ve jeomorfolojik özellikleri dikkate alındığında önemsiz olacağını düşünüyorum. Marmaris ilçesinin zemin yapısı sağlam. Yatay mimari yapılaşma nedeniyle, deprem fırtınasının bölgemizde etkilerinin önemsiz olacaktır." diye konuştu.

Ege Denizi’nde olası tsunami alarmı! Hangi bölgeleri etkiler? Uzman isim açıkladı

Gürsu, deprem fırtınalarının belli bir süre sonra sönümlenme ihtimali de göz önünde bulundurulduğunda bölgede 2025 turizm sezonunda deniz turizminin etkilenmesinin zayıf bir olasılık olduğunu dile getirirken, "Mavi yolculuk kapsamında deprem fırtınalarının devam ettiği bölge dışında daha güvenli rotaların planlanması iyi olabilecektir. "değerlendirmesinde bulundu.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan ise oda olarak bölgede yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Santorini Adası'nın tahliye edilmesi, mobil siren sistemi uygulamaları ve basında yer alan deniz çekilmesi haberlerinin, toplumda endişeye yol açtığına dikkati çekerken olası riskleri değerlendirmek ve Marmaris'e olası etkileri konusunda bilgilenmek ve bilinçlenmek için düzenledikleri toplantının faydalı olacağına değindi.

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