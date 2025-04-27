Uzman isimden A Haber’de tsunami uyarısı: 3 metreye kadar...

İstanbul’da 23 Nisan 12.49’da meydana gelen ve 13 saniye süren 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da büyük panik yaşandı. Artçı sarsıntılar hala devam ederken Türkiye kıyılarında tsunami riski olup olmadığına merak konusu oldu. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınına katılan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Marmara'da Tsunami riski var mı?” sorusunu yanıtladı. Ersoy, Marmara bölgesinde son 3 bin yılda 40 tsunami olduğunu belirterek, “Günümüzde depremin büyüklüğü ile birlikte tsunami oluşturabilir. Simülasyonlardaki görüntü 3 metreyi biraz geçiyor” dedi.