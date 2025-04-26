CHP’li belediyede yine usulsüzlük skandalı: İhaleye fesat karıştırma suçundan evraklara el konuldu

CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük skandalının son örneği Marmaris Belediyesi'nde yaşandı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere şoförsüz ve yakıt haricinde iş makinesi ve araç kiralama nedeniyle ihale açıldı. İddiaya göre ihaleye katılan yaklaşık 25 firmanın arasından en düşük teklifi veren ve 160 milyon TL'ye işi yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı belirtildi.

200 MİLYONLUK FARK

İhale İstanbul merkezli bir firmaya yaklaşık 368 milyon liraya verilirken, işi 160 milyon liraya yapma garantisi veren firmaların arasındaki 200 milyon lira dikkat çekti. Yaşanan ihalede belediyenin diğer evraklarda eksiklik olduğunu gerekçe göstermesi nedeniyle reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi.