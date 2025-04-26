CHP'li belediyede yine usulsüzlük skandalı: İhaleye fesat karıştırma suçundan evraklara el konuldu
Marmaris Cumhuriyet Başssavcılığı tarafından Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç ve iş makinesi kiralama ihalesinde usulsüzlük iddia edilerek başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık tarafından CHP'li Marmaris Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma suçundan soruşturma başlatıldı. Soruşturma neticesinde ihale evraklarına bilirkişi incelemesi için el konulduğu belirtildi.
CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük skandalının son örneği Marmaris Belediyesi'nde yaşandı. Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde kent temizliği işlerinde kullanılmak üzere şoförsüz ve yakıt haricinde iş makinesi ve araç kiralama nedeniyle ihale açıldı. İddiaya göre ihaleye katılan yaklaşık 25 firmanın arasından en düşük teklifi veren ve 160 milyon TL'ye işi yapabileceğini taahhüt eden firmaların çeşitli gerekçelerle saf dışı bırakıldığı belirtildi.
200 MİLYONLUK FARK
İhale İstanbul merkezli bir firmaya yaklaşık 368 milyon liraya verilirken, işi 160 milyon liraya yapma garantisi veren firmaların arasındaki 200 milyon lira dikkat çekti. Yaşanan ihalede belediyenin diğer evraklarda eksiklik olduğunu gerekçe göstermesi nedeniyle reddettiği öğrenildi. Belediyenin ihaledeki bu tercihi adrese teslim ihale iddialarını gündeme getirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sabah'ın haberine göre ihaleye ilişkin CİMER'e yapılan ihbar üzerine Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İhaleye fesat karıştırma suçundan soruşturma başlatılırken, Marmaris Belediyesi'nde ihaleye yönelik evraklar el konuldu. Soruşturma kapsamında bilirkişi incelemesinin sürdüğü belirtildi.
KÖYLÜLERİN ARAZİLERİ SATIŞA ÇIKARILDI
CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü yönetimindeki belediyenin, bölge halkının atalarından kalma arazilerin 75 milyon TL'ye satışa çıkmasına ortaya çıktı. Köylüler duruma tepki göstermesiyle konu sosyal medyaya eleştirilerin hedefi olduğu öğrenildi.
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