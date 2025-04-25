Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul etti!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u kabul etti. Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Bakan Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.
İŞTE MASADAKİ KONULAR...
Erdoğan ile Luxon'un görüşmesinde, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan münasebetlerin daha da geliştirilmesine yönelik adımların ele alındığı, bölgesel ve küresel meselelere ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Yemekte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Yeni Zelanda heyetinden isimler de yer aldı.
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