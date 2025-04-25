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Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Listede hangi ülkeler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 20:53
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Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Listede hangi ülkeler var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek. Başkan Erdoğan önce 29 Nisan'da 4'üncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Ardından 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak. Haziran ayında ise Başkan Erdoğan'ın Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan baharda yoğun bir diplomasi trafiği yürütecek.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Başkan Erdoğan önce 29 Nisan'da 4'üncü Hükümetler Arası Zirve Toplantısı için İtalya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Ardından 3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan TEKNOFEST'e katılacak.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Mayıs ayında Başkan Erdoğan'ın takviminde yer alan bir diğer program ise Azerbaycan'da olacak.

Haziran ayında ise Başkan Erdoğan'ın Washington'a bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.

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Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Listede hangi ülkeler var Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Listede hangi ülkeler var Başkan Erdoğan bahar turuna çıkıyor! Listede hangi ülkeler var
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