Kütahya'da korkutan depremler! Önce 4,5 sonra 4,6... | SON DEPREMLER
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da sabah saatlerinde 4,5 ve 3,9 büyüklüğünde peş peşe iki depremin meydana geldiğini açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın A Haber canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı. Işın, 'Herhangi bir olumsuz durum yok. Can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Geçmiş olsun.' dedi. Saat 10.20 sıralarında Kütahya Simav'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremlerin ardından Simav ilçesi ve çevre köylerde okullar 1 günlüğüne tatil ilan edildi.
Kütahya'da saat 07.23'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Simav ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 8,81 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kütahya ilimizin Simav ilçesinde saat 07.23'te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan, saat 07.29'da 3.9 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldiği öğrenildi.
BİR DEPREM DAHA
Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 10.20 sıralarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin yerin 12 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.
OKULLAR TATİL EDİLDİ
Depremlerin ardından Simav ilçesi ve çevre köylerde okulların 1 günlüğüne tatil ilan edildiği duyuruldu.
2. DEPREM SONRASI KÜTAHYA VALİSİ'NDEN A HABER'DE İLK AÇIKLAMA
2. depremin ardından bir kez daha A Haber canlı yayınına bağlanan Kütahya Valisi Musa Işın, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum ihbarının olmadığını ve saha çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Vali Işın, sarsıntının şehir genelinde hissedildiğini söyledi. İstanbul'daki fayla aynı plaka üzerinde bulunduklarını söyleyen Vali Işın, "Bilimsel olarak büyük bir deprem üretebilecek fay olmadığını biliyoruz." dedi.
KÜTAHYA VALİSİNDEN İLK DEPREM SONRASI AÇIKLAMALAR
Kütahya Valisi Musa Işın, A Haber'de Gökhan Kurt'un sunduğu Sabah Ajansı programına katılarak açıklamalarda bulundu.
Işın, "Sabah saat 07.23 civarında 4, büyüklüğünde Simav'da bir deprem meydana geldi. Şuana kadar yapmış olduğumuz saha araştırmalarında herhangi bir olumsuz bir durum bildirilmedi. Bizi üzecek can ya da mal kaybımız bulunmamaktadır. Milletimize geçmiş olsun diyorum. Milletimizi ve memleketimizi Allah korusun. 2. Derece deprem kuşağındayız. Daha önceden de bir deprem olmuştu. Köydeki çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Kütahya'da meydana gelen depremle ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.
Kurşun, "Kütahya deprem bölgesi. Geri gidecek olursak Gediz ilçesi 1970 yılında çok büyük bir depremle sarsılmıştı. Geçen hafta 4,3 büyüklüğünde Kütahya'da deprem oldu. Bugün de 4,5 şiddetinde depremle sarsıldı. 19 Mayıs 2011 tarihinde de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybı yoktu ama o bölgede aktif fay hattı olduğu biliniyor. Bu şekildeki depremler vatandaşı biraz endişelendiriyor. Geçen hafta meydana gelen deprem sonrası uzmanlar açıklama yapmıştı. O açıklamalarda "Bu küçük depremlerin daha önce tespit edilemeyen ve haritalanmayan bir bölgede meydana geldiği" ifadeleri kullanılmıştı. Bu depremlerin devam edeceğini gösteriyor. Tespit edilen noktalarda kırılan fay hatları var ve tespit edilemeyen haritalanmayan bölgede meydana gelen son depremin nerede olduğu bilinmiyor. Kütahya son bir haftadır İstanbul kadar olmasa da bir hareketlilik var.
Depremin merkez üssü Simav'a yakın illerden de hissedildiğini söyleyebiliriz. Uşak ve Afyonkarahisar'dan da hissedildi. Son 3 gündür bu bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar 19 Nisan'dan bu zamana 100'ün üzerinde deprem meydana geldiğini açıklıyor. Tabi bunlar da küçük sarsıntılar da mevcut." ifadelerini kullandı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.04.25 07:23:43 39.2578 28.9682 9.2 -.- 4.6 4.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 07:20:46 37.9415 36.6120 7.9 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.25 07:14:25 35.7433 25.4872 11.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 07:00:34 40.8228 28.1687 7.9 -.- 3.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:43:56 38.2995 37.7260 10.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.25 06:35:53 37.8327 26.9128 1.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:30:03 37.8485 26.9145 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:27:42 40.8540 28.4765 5.2 -.- 2.3 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:26:12 36.6063 25.4155 9.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:24:50 37.8747 26.8383 6.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:12:27 35.7825 25.4248 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:05:18 40.3828 26.1650 14.0 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 05:58:59 36.7007 25.7337 1.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
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