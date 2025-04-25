Kütahya’da korkutan depremler! Önce 4,5 sonra 4,6... | SON DEPREMLER

Kütahya'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi (DHA)

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Kütahya'da meydana gelen depremle ilgili A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Kurşun, "Kütahya deprem bölgesi. Geri gidecek olursak Gediz ilçesi 1970 yılında çok büyük bir depremle sarsılmıştı. Geçen hafta 4,3 büyüklüğünde Kütahya'da deprem oldu. Bugün de 4,5 şiddetinde depremle sarsıldı. 19 Mayıs 2011 tarihinde de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Can kaybı yoktu ama o bölgede aktif fay hattı olduğu biliniyor. Bu şekildeki depremler vatandaşı biraz endişelendiriyor. Geçen hafta meydana gelen deprem sonrası uzmanlar açıklama yapmıştı. O açıklamalarda "Bu küçük depremlerin daha önce tespit edilemeyen ve haritalanmayan bir bölgede meydana geldiği" ifadeleri kullanılmıştı. Bu depremlerin devam edeceğini gösteriyor. Tespit edilen noktalarda kırılan fay hatları var ve tespit edilemeyen haritalanmayan bölgede meydana gelen son depremin nerede olduğu bilinmiyor. Kütahya son bir haftadır İstanbul kadar olmasa da bir hareketlilik var.

Depremin merkez üssü Simav'a yakın illerden de hissedildiğini söyleyebiliriz. Uşak ve Afyonkarahisar'dan da hissedildi. Son 3 gündür bu bölgedeki sismik hareketlilik devam ediyor. Uzmanlar 19 Nisan'dan bu zamana 100'ün üzerinde deprem meydana geldiğini açıklıyor. Tabi bunlar da küçük sarsıntılar da mevcut." ifadelerini kullandı.