Kütahya’da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.23 sıralarında merkez üssü Simav ilçesi olan, yerin 8.81 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.