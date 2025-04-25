Kütahya'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü 4,5 olarak duyurdu | SON DEPREMLER
Son dakika haberine göre AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'da sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kütahya Valisi Musa Işın A Haber canlı yayınına katıldı. Işın, 'Herhangi bir olumsuz durum yok. Can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Geçmiş olsun.' dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 07.23 sıralarında merkez üssü Simav ilçesi olan, yerin 8.81 kilometre derinliğinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.
Ayrıntılar geliyor...
KÜTAHYA VALİSİ A HABER'DE!
Kütahya Valisi Musa Işın A Haber canlı yayınına katıldı. Işın, "Herhangi bir olumsuz durum yok. Can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Geçmiş olsun." dedi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.04.25 07:23:43 39.2578 28.9682 9.2 -.- 4.6 4.5 YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.04.25 07:20:46 37.9415 36.6120 7.9 -.- 1.9 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.25 07:14:25 35.7433 25.4872 11.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 07:00:34 40.8228 28.1687 7.9 -.- 3.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:43:56 38.2995 37.7260 10.3 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.04.25 06:35:53 37.8327 26.9128 1.3 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:30:03 37.8485 26.9145 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:27:42 40.8540 28.4765 5.2 -.- 2.3 -.- GURPINAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.25 06:26:12 36.6063 25.4155 9.5 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:24:50 37.8747 26.8383 6.8 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:12:27 35.7825 25.4248 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.25 06:05:18 40.3828 26.1650 14.0 -.- 1.3 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.25 05:58:59 36.7007 25.7337 1.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
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