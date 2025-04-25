Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor U19 Takımı’na tebrik telefonu!

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Başkan Erdoğan, tarihi başarı elde eden oyuncuları telefonlara arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde şu ifadelerini kullandı: "Öncelikle tebrtik ediyorum. Maçı izledim. İki golün ikisi de bir birinden güzel ve muhteşemdi. Salzburg'daki Trabzonlu hemşehrilerim orada U19'u yarı fianlde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum."