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Başkan Erdoğan'dan Trabzonspor U19 Takımı'na tebrik telefonu!

Giriş: 25.04.2025 18:58
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Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor U19 Takımı’na tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup ederek finale yükselen Trabzonspor U19 Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi Yarı Final maçında Avusturya'nın Salzburg takımını 2-1 mağlup etti ve finale yükseldi.

Başkan Erdoğan, tarihi başarı elde eden oyuncuları telefonlara arayarak tebrik etti.

Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde şu ifadelerini kullandı: "Öncelikle tebrtik ediyorum. Maçı izledim. İki golün ikisi de bir birinden güzel ve muhteşemdi. Salzburg'daki Trabzonlu hemşehrilerim orada U19'u yarı fianlde yalnız bırakmadılar. Onların tribün heyecanı, maç sonu heyecanı gerçekten her türlü takdirin üzerindeydi. Hemşehrilerimi de kutluyorum. Sadece Trabzon için değil tüm Türkiye için hayırlı olsun diyorum. Şimdiden final için de kendilerine başarılar diliyorum."

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Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor U19 Takımı’na tebrik telefonu! Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor U19 Takımı’na tebrik telefonu! Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor U19 Takımı’na tebrik telefonu!
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