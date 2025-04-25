Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti
Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katıldı. Erdoğan ardından AYM Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesinin 63. kuruluş yıl dönümü programına katılan Erdoğan, program öncesinde Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'yı kabul etti.
Kabulde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hazır bulundu.