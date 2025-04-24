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MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı Pazar günü yapılacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 17:37 Güncelleme: 24.04.2025 18:43
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MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı Pazar günü yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının 27 Nisan Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının 27 Nisan Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 27 Nisan'da gerçekleşecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) ertelenmeyeceğini açıkladı.

ERTELENMEYECEK

23 Nisan'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla MEB tarafından bir açıklama yapıldı. MEB'in açıklamasında, İOKBS 2025 sınavının ertelenmeyeceği ve belirlenen tarih olan 27 Nisan'da gerçekleşeceği ifade edildi.

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MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı Pazar günü yapılacak MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı Pazar günü yapılacak MEB duyurdu! İlköğretim ve ortaöğretim bursluluk sınavı Pazar günü yapılacak
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