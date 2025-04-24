Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul’da hasar taraması devam ediyor

23 Nisan'da saat 12,49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, mega kentte bulunan 28 bin 500 kamu binası ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kent genelinin tamamında hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakanlık ekipleri tarafından gelen ihbarların tek tek değerlendirildiğini ayrıca bina takip cihazlarıyla herhangi bir kayma olup olmadığının tespitinin yapıldığı bildirildi. Ayrıca depreme maruz kalan binalarda 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde çatlak ya da hasar olup olmadığının belirlendiği aktarıldı.