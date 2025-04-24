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Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul'da hasar taraması devam ediyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 18:01 Güncelleme: 24.04.2025 18:43
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Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul’da hasar taraması devam ediyor

Merkez üssü Silivri açıklarında meydana gelen depremin ardından İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü açıklandı.

23 Nisan'da saat 12,49'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, mega kentte bulunan 28 bin 500 kamu binası ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda kent genelinin tamamında hasar tespit çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İSTANBUL'DA HASAR TARAMASI DEVAM EDİYOR

Bakanlık ekipleri tarafından gelen ihbarların tek tek değerlendirildiğini ayrıca bina takip cihazlarıyla herhangi bir kayma olup olmadığının tespitinin yapıldığı bildirildi. Ayrıca depreme maruz kalan binalarda 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde çatlak ya da hasar olup olmadığının belirlendiği aktarıldı.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık ekiplerinin Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki incelemelerine Küçükçekmece Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da katıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afet Hasarları Tespiti Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, "Şu anda incelediğimiz 2 binada da herhangi bir hasar görülmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara yönelik çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

FOTOĞRAF: AHABER.COM.TRFOTOĞRAF: AHABER.COM.TR

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Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul’da hasar taraması devam ediyor Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul’da hasar taraması devam ediyor Yapı işleri ekipleri sahada! İstanbul’da hasar taraması devam ediyor
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