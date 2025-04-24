İstanbul'daki 1,5 milyon riskli konut için "güçlendirme veya dönüşümde acele edin" uyarısı





"GÜÇLENDİRME, HIZ VE MALİYET AVANTAJI SUNUYOR"



Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkan ise ülke genelinde 6 milyon civarında riskli konutun bulunduğunu vurgulayan, "Bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir. İstanbul'daki yüksek riskli 600 bin konutun 150 bini için ise hemen harekete geçmeliyiz." diye konuştu.



Büyük bir yıkımın önüne ancak güçlendirme ve dönüşümle geçilebileceğinin altını çizen Türkkan, tamamen bilimsel metotlara dayalı olan güçlendirmenin, kentsel dönüşüme göre daha kısa süreli ve daha düşük maliyetli olduğunu anlattı.



Türkkan, riskli konutlarda oturan vatandaşlara binalarını bir an önce dönüştürmeleri veya güçlendirmeleri çağrısı yaparak, "Binaların yıkılması ve çökmesi asla kader değildir. Doğru zemin, doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz. Daha önce yapılan konutlarda belki bu 3 şart gerçekleşmemiş olabilir. Ancak o riskli yapıyı dönüştürerek veya güçlendirerek kurtarabiliriz. Bu nedenle vatandaşlarımız bunu ihmal etmemelidir." uyarısında bulundu.



"VATANDAŞLARIMIZ GERÇEKLERLE YÜZLEŞMELİDİR"



Sinan Türkkan, kentsel dönüşümde imar artışının İstanbul'un her bölgesinde mümkün olmadığı için riskli yapıların depreme karşı güçlendirilmesinin daha cazip olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Güçlendirme bir tadilat veya onarım değil riskli yapıyı deprem yönetmeliğine uygun güvenlik seviyesine çıkarma çalışmasıdır. Doğru projelendirilmiş ve doğru uygulaması yapılmış bir güçlendirme sayesinde bina depremde ayakta kalmakta ve yaşayanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarına devam etmesini sağlamaktadır. Bunun en canlı örneği olarak 2008 yılında güçlendirilen binanın Hatay'daki depremi başarıyla atlatmasını gösterebiliriz."