Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama

"ŞEBEKEYE YÜKLENME OLDU"

İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur. Bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu.

İklim krizi ile mücadelede öncü bir rol üstlenerek çevreye duyarlı karbon emisyonun azaltan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten ayrıca gururluyuz.