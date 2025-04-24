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Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.04.2025 12:03 Güncelleme: 24.04.2025 12:42
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Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu deprem anında telefon hatlarında yaşanan aksaklığa yönelik konuştu. Bakan Uraloğlu 'GSM şirket yetkilileriyle İstanbul'da toplanacağız. Deprem sonrası iletişimde ciddi yüklenme oldu. Sorun yaşanmaması için gereğini yapacağız.' dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun deprem sonrası yaşanan aksaklıklara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Bu bizim için tecrübe oldu. Birçok bilgiyi arkadaşlarımızdan aldık. Bu işe yetkin olan arkadaşlarımızla, 3 operatörle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Benzerinde bunu yaşamama adına neler yapmalıyızı masaya oturacağız. Eksikliklerle ilgili gereğini yapacağımızı söyleyebilirim.

Türk Hava Yolları (AA)Türk Hava Yolları (AA)

UÇAK BİLETİ FİYATLARI

Türkiye'de bir tavan uygulaması var. Business yolcuların harici tavan uygulamasının haricinde kimse bilet satamaz. Depremin ilk anından sonra insanların İstanbul'dan çıkış refleksinin olduğunu gördük. Kuzey Marmara otoyolu insanların çıkışını sağladı. Hayayoluna talep olunca görüştük hem THY hem Pegasus 1750 TL'ye düşürdü. Gerektiğinde de bedava yapacağız. Anlık fiyatların yükselmiş olmasıyla ilgili bir algı var ama tavan fiyatlar asla geçilmedi. Tavan fiyat aşılmadı, 4850 TL diye hatırlıyorum. Eğer onun açıldığıyla ilgili tespit varsa bildirin kesinlikle gereğini yaparız.

Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama

"ŞEBEKEYE YÜKLENME OLDU"

İnsanların ilk andaki gerek durumlarını bildirmek, gerekse yakınlarından bilgi almak amacıyla çok ciddi bir şekilde yüklenme olmuştur. Bu yüklenmede biz bilgilendirmeye çalışmış olmamıza rağmen, normal ses üzerinden arama yapma yönelimi oldu.

İklim krizi ile mücadelede öncü bir rol üstlenerek çevreye duyarlı karbon emisyonun azaltan projeleri birbiri ardına hayata geçiriyoruz. Çevre bilinci hizmet anlayışına liderlik etmekten ayrıca gururluyuz.

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Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama Deprem anında telefon hatlarında neden aksaklık yaşandı? Bakan Uraloğlu’ndan açıklama
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