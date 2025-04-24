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Isparta'da uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 24.04.2025 10:14
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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Nisan'da gerçekleştirilen 2 ayrı narkotik operasyonunda 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 3 kişi tutuklandı.

Isparta il merkezinde dün düzenlenen 2 ayrı narkotik operasyonunda; 988 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 28 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçu kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü aynı gün adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Adli işlemleri süren 2 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 3 şahıs tutuklandı

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