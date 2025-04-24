Ermenilerin soykırım iftirası!

Tarih sahnesine çıktığı günden itibaren dünyaya adalet ve merhamet dersi vermiş bir milleti soykırım yalanıyla lekelemek isteyenlerin tezlerini arşiv verileri çürütüyor. Tarihçiler, 1915 sürecinde soykırım olarak nitelendirilebilecek en ufak bir olayın yaşanmadığını belirtiyor. Arkadan vurulan bir milletin kendini ve toprak bütünlüğünü koruma çabası olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

ASIL ETNİK TEMİZLİK TÜRKLERE YAPILDI

Tarihi verilere göre 1821'den 1922 yılına kadarki geçen 100 yıllık süreçte yaklaşık olarak 5.5 milyon Türk Avrupa'dan sürüldü. 5 milyondan fazla Türk ise bu süreçte öldürüldü. 1905 ile 1920 yılları arasında 529 bin 395 Türk, Ermeniler ve Hınçak-Taşnak çeteleri tarafından katledildi.

SOYKIRIM BÜYÜK BİR YALAN

SABAH'a açıklamalarda bulunan Tarihçi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Her devlet, bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak için isyanlara müdahale etmiştir. Osmanlı'da bu tür eylemlere toprak bütünlüğünü korumak açısından müdahale etmiştir. İngiliz kamuoyu ise bu olayı kullanarak din ve ırk fanatizmi üzerinden kışkırtmaya çalışmaktadır. Eğer ki müdahale edilmeseydi Doğu Anadolu bölgesinde bugün Ermeni saadeti kurulması söz konusuydu." ifadelerini kullandı.

TARİHİ VERİLER ORTADA

Ermeni çetecilerin bölgede terör fırtınası estiridiğine dikkat çeken Prof. Alkan, "Tarihçiler bu olayın böyle olmadığını, 1880'lerin ortalarında Ermeniler arasında gelişmekte olan bir milliyetçilik duygusu olduğu ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak için örgütlenme çalışmaları yaptıklarını tarihi belgelerle sunmaktalar. Özellikle 1890 yıllarından itibaren Osmanlı'da İstanbul ve Doğu Anadolu'nun birçok yerinde terör eylemlerinde bulunulduğu, Osmanlı'nın ise bu eylemlere karşı bir müdahalede bulunarak, olayları sonlandırmak istediği bilinmektedir. Kısacası bu karşı müdahalenin amacı, merkezi yönetimi korumak, eylemleri sonlandırmaktır." şeklinde konuştu.